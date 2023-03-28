Пробитый метеоритом российский космический корабль «Союз» сегодня попытаются сбросить в казахскую степь

Главное: Сегодня поврежденный российский корабль «Союз» отстыкуется от МКС. Ожидается, что он приземлится в степях Казахстана.

Детали: Поврежденный российский корабль «Союз» отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 28 марта, сообщает Space.com. Отстыковка будет транслироваться на NASA TV.

Повреждение «Союза», повлекшее значительную утечку охлаждающей жидкости, сделало невозможным пребывание на корабле трех космонавтов из экипажа.

28 марта в 9:57 по Гринвичу (11:57 по Киеву) поврежденный «Союз» вылетит с орбиты без экипажа. Если все пойдет хорошо, корабль приземлится в 11:45 по Гринвичу в степях Казахстана.

Роскосмос запустил космический корабль МС-22 «Союз» в сентябре 2022 года, чтобы доставить российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио на МКС с шестимесячной миссией. 14 декабря на корабле «Союз» произошла неконтролируемая утечка, выбросившая охлаждающую жидкость в космос. Инженеры Роскосмоса называет причиной утечки удар микрометеорита.

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