Столичный храм УПЦ поддерживает переселенцев, военных и нуждающихся

Главное: Прихожане киевского храма апостола и евангелиста Марка совершают социальное служение в помощи одиноким и пожилым людям, сиротам, многодетным и малообеспеченным семьям, больным и людям с инвалидностью, вынужденным переселенцам и людям, пострадавшим от военных действий.

Детали: Каждый месяц приход раздает продуктовые наборы для малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц. 19 марта было роздано 122 продуктовых набора, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає».

Волонтеры храма собирают тонны продуктов для раздачи нуждающимся и переселенцам, поддерживают волонтерские центры, пенсионеров, а также адресно доставляют помощь людям с особыми потребностями в Деснянском районе Киева.

«Служение ближним и творение добрых дел во имя Христово — основа социального поведения каждого христианина и общины христиан в их соборности. Это открывает необходимость и перспективу социального служения Церкви. В храме апостола и евангелиста Марка совершается социальное служение ближним, людям, требующим особой помощи и попечения. Волонтеры прихода по мере своих сил и возможностей оказывают помощь людям, которые приходят в храм со своей болью и потребностями», — делятся на приходе.

Гуманитарную помощь на постоянной основе передают жителям и жителям модульных городков в Буче, Ирпене, Гостомеле, инвалидам, детям с особыми потребностями, а также монастырям Украинской Православной Церкви.

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