Верующие УПЦ Полтавщины поддержали ВСУ и детей-переселенцев

Главное: В Полтавской области настоятель Свято-Воскресенского храма села Човно-Федоровка Зиньковского благочиния протоиерей Михаил Строган вместе с прихожанами собрали и отправили очередной гуманитарный груз воинам ВСУ в Бахмут.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, 18 марта верующие собрали и доставили защитникам продукты питания, домашние блюда и консервацию.

Прихожане Воскресенского на регулярной основе собирают помощь на передовую.

В Полтаве протоиерей Андрей Симон и протоиерей Сергей Пашко вместе с волонтерами центра «Благо» посетили больных детей и детей-переселенцев из зоны боевых действий, которые находятся в Полтавском учебно-реабилитационном центре Полтавского областного совета.

В тему: Фонд Предстоятеля УПЦ передал тысячу тактических раскладушек для ВСУ на сумму 1 млн 900 тыс грн.