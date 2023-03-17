США готовят для Украины новый пакет военной помощи

Главное: В Белом доме пообещали официально объявить о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие дни. Там также добавили, что будут сохранять решительность в дальнейшем помогать Украине.

Детали: США продолжают работу над новым пакетом военной помощи для Украины. Об этом в четверг, 16 марта, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи от США», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Вашингтона «не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы предоставляются».

В этом контексте координатор Совета нацбезопасности Белого дома добавил, что Соединенные Штаты будут сохранять решительность в дальнейшем помогать Украине.

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