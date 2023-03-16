Психолог поведала, как отличить грусть от депрессии

Главное: Чем отличается депрессия от грусти? Пояснила британский психолог.

Детали: Популярный британский психолог Джули Смит поведала, как отличить грусть и плохое настроение от депрессии. Ее слова цитирует издание The Sun.

Как говорит эксперт, грусть является одним из многих симптомов депрессии и отличается от этого тяжелого состояния кратковременностью.

Поясняется, что депрессия длится долго, и если сопутствующая ей грусть мешает жить и нормально функционировать, стоит обратиться к врачу.

Среди симптомов депрессии она назвала усталость и плаксивость, раздражительность, чувство вины и бесполезности, ощущение пустоты и безразличия, покинутости и отчаяния, невозможности наслаждаться любимыми вещами, нереальности происходящего, неуверенности в себе, низкой самооценки.

Специалист сказала, что депрессия это не только бессилие и плохое настроение.

Отмечается: «Многие не знают, что она сопровождается и повышенной тревожностью».

Резюмируется, что при депрессии люди часто ощущают физические проявления этого психического расстройства: боль в мышцах и суставах, в спине, головные боли, боли в груди.

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