Су-27: история создания, характеристики и модификации

Сегодня сообщалось, что два российских самолета Су-27 атаковали американский беспилотник MQ-9 Reaper. Давайте разберемся, что из себя представляет Су-27.

Су-27 — это российский истребитель-бомбардировщик, который был разработан в 1970-х годах. Он был создан для замены стареющих истребителей-перехватчиков МиГ-23 и МиГ-25 и был предназначен для выполнения задач воздушного превосходства, защиты воздушного пространства, бомбардировки наземных целей и других задач.

История создания Су-27

Су-27 был создан конструкторским бюро Сухого в конце 1970-х годов. Он был разработан как ответ на американские истребители F-15 и F-16, которые были разработаны в то время. Су-27 стал первым истребителем, созданным в Советском Союзе с использованием новейших технологий, таких как компьютерное моделирование, которые позволяли создавать более точные и эффективные самолеты.

Характеристики Су-27

Су-27 является одним из наиболее универсальных истребителей в мире. Он может выполнять широкий спектр задач, включая:

— Воздушное превосходство

— Бомбардировку наземных целей

— Разведку

— Перехват

— Эскорт

Су-27 имеет следующие характеристики:

— Максимальная скорость — 2,35 Мах

— Дальность полета — 3,530 км

— Вооружение — ракеты воздух-воздух и воздух-земля, пушка калибра 30 мм

— Экипаж — 1 человек

Модификации Су-27

Су-27 имеет несколько модификаций, которые были созданы для улучшения его характеристик и дополнительных задач.

— Су-27СК — это модификация, созданная для экспорта и имеет более высокую степень автоматизации и увеличенную дальность полета.

— Су-27УБ — это учебно-боевая модификация, используемая для обучения новых пилотов.

— Су-27МК — это модификация, разработанная в конце 1980-х годов с целью улучшения характеристик и увеличения вооружения.

— Су-27СМ — это более современненная модификация, которая включает в себя новейшие системы управления и более совершенные вооружения.

Кроме того, существует также модификация Су-30, которая является развитием Су-27 и имеет два места для пилотов. Эта модификация также используется для более сложных задач, включая бомбардировку наземных целей и выполнение рейдов на морские цели.

Су-27 был широко использован во многих конфликтах, включая Афганистан, Чечню и Сирию. Он также эксплуатируется во многих странах, в том числе в Китае, Индии и Иране.