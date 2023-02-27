Страны G7 сделали важное заявление по Украине

Главное: Страны G7 выступили с заявлением по Украине. Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб в Украине, указано в заявлении.

Детали: Страны Большой семерки (G7) в заявлении, приуроченном к годовщине вторжения России в Украину, заявили о своем обязательстве усилить дипломатическую, финансовую и военную поддержку Киева. Текст документа опубликовало представительство ЕС в Украине в понедельник, 27 февраля.

Так, лидеры G7 призвали Россию «прекратить продолжающуюся агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска со всей международно признанной территории Украины».

Кроме того, в документе подчеркивается, что «безответственная ядерная риторика России неприемлема», и любое применение химического, биологического, радиологического или ядерного оружия «будет иметь серьезные последствия».

«Мы по-прежнему привержены координации усилий по удовлетворению насущных потребностей Украины в военном и оборонном оборудовании, особое внимание уделяется системам и средствам противовоздушной обороны, а также необходимым боеприпасам и танкам», — говорится в заявлении.

G7 также пообещали продолжить оказывать Украине гуманитарную, финансовую, энергетическую и экономическую помощь.

Страны Большой семерки вновь заявили, что будут продолжать вводить санкции против России и добиваться от третьих стран, чтобы они не помогали Москве обходить ограничения.

«Мы стремимся не допустить, чтобы Россия нашла новые способы приобретения передовых материалов, технологий и военного и промышленного оборудования из наших юрисдикций, которые она может использовать для развития своих промышленных секторов», — указывается в документе.

Отдельно отмечается намерение в будущем ограничить экспорт из России алмазов.

В G7 также подчеркнули, что Россия должна будет оплачивать восстановление Украины, а замороженные российские активы останутся арестованными до окончания войны.

«Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб», — говорится в документе.

«Мы едины в нашей решимости привлечь президента Путина и виновных к ответственности в соответствии с международным правом», — заявили лидеры G7, поддержав расследования прокурора Международного уголовного суда, генпрокурора Украины и других национальных прокуроров.

G7 также поддержали инициативу по созданию на базе Евроюста новой структуры — Международного центра уголовного преследования за преступления агрессии. Он войдет в состав Специальной совместной следственной группы и займется сбором, анализом и хранением доказательств преступлений агрессии, совершенных против Украины.

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