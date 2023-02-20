Главное: В Facebook и Instagram верификация будет платной. Об этом сказал Марк Цукерберг.

Детали: Глава корпорации Meta Марк Цукерберг сообщил неприятную новость для своих подписчиков. Он заявил, что верификация в Facebook и Instagram станет платной.

Миллиардер информировал: «На этой неделе мы запускаем Meta Verified, услугу подписки, которая позволит вам подтвердить свою учетную запись с помощью государственного удостоверения личности, получить синий значок и дополнительную защиту от появления фейковых учетных записей, выдающих себя за вас, а также получить прямой доступ к службе поддержки клиентов».

Добавляется: «Эта новая функция предназначена для повышения подлинности (аккаунтов) и безопасности наших сервисов».

Известно, что данная услуга будет стоить 11,99 доллара в месяц в веб-версии и 14,99 доллара в месяц на мобильных устройствах.

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