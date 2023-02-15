Главное: В Украину может вернуться дефицит электроэнергии. В ДТЭК назвали причины.

Детали: Дефицит электроэнергии может вернуться в Украину в связи с запланированными в ближайшее время ремонтными работами на определенных блоках атомной и тепловой генерации. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в энергосистеме страны улучшилась из-за ряда факторов, однако ее нельзя назвать стабильной.

«Уже через некоторое время у нас запланированы регламентные работы на некоторых блоках атомной и тепловой генерации, закончится паводок, поэтому ситуация будет меняться, и возможно, снова будет возникать „дефицит ресурса“», — сказал Сахарук.

Он также отметил, что факторами отсутствия дефицита электроэнергии, который фиксируют последние четыре дня, являются потепление, увеличение производства ВИЭ, запуск блоков атомной и восстановления блоков тепловой генерации, паводков, а также импорт электроэнергии из ЕС.

«В результате у нас сбалансированность в энергосистеме. Такая ситуация будет продолжаться, пока будет комбинация этих компонентов. Есть ли ситуация стабильной? Нет. Надо работать дальше для того, чтобы ее улучшать», — добавил он.

Кроме того, Сахарук прокомментировал ситуацию со светов в Одесской области. По его словам, ее удалось улучшить, однако для окончательной стабилизации энергетикам необходимо несколько недель при условии, что не будет новых обстрелов.

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