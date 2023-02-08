В Украине растет производство электроэнергии, но все не так однозначно

Главное: Потребление электроэнергии в Украине растет. Но увеличилось и ее производство.

Детали: Из-за похолодания в нашей стране растет потребление электроэнергии. При этом, как сообщает «Укрэнерго», увеличилось и ее производство.

Как информируется, после аварийного ремонта оборудования был включен в работу блок на одной из электростанций в центральном регионе.

Кроме этого выросла генерация из возобновляемых источников энергии.

Отмечается, что один блок на другой электростанции был выведен в аварийный ремонт.

Наконец, как указывается, продолжается импорт электроэнергии.

Украинцам говорят, что имеющегося объема производимой электроэнергии все еще недостаточно для покрытия потребления в полном объеме.

Сетевые ограничения продолжают действовать в Одесской области, где применяются аварийные отключения.

В то же время, как сообщается, сегодня нет лимитов в Запорожской, Донецкой и Николаевской областях, где хотят провести измерения фактического потребления.

Уточняется, что из-за повреждения водопровода в результате обстрелов замеры в Николаевской области пока производиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. Но ограничения потребления в области пока не будут применяться.

Резюмируется, что ко всем остальным облэнерго были доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

В тему: Названа область Украины, где ситуация с электричеством – самая плачевная.