Россия готовит полумиллионную армию для новых штурмов, — Резников

Главное: Алексей Резников заявил, что в РФ мобилизовали 500 000 человек. Глава Минобороны Украины считает, что настоящее число мобилизованных в России больше, чем указано Кремлем.

Детали: Россия мобилизовала практически полмиллиона человек. Ныне она готовится к наступлениям, по предварительной информации на двух направлениях. Кроме того, существует вероятность того, что страна-агрессор может «что-то попробовать» 24 февраля. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире французского телеканала BFMTV.

Глава ведомства отметил, что Украина не недооценивает армию РФ. По его словам, Кремль мобилизовал 500 000 солдат.

«Официально заявлено 300 000, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше», — сообщил чиновник.

Он добавил, что россияне могут попытаться наступать на двух направлениях: Донбасс или юг Украины.

«Мы думаем, что они (россияне) живут символизмом и попытаются что-то попробовать в районе 24 февраля», — считает Резников.

Глава Минобороны добавил, что Украине нельзя терять инициативу, поэтому она доносит партнерам, что должна быть готова к действиям россиян как можно скорее.

«Вот почему нам нужно оружие, чтобы сдерживать врага, потому что на войне все играется по инициативе», — отметил он.

Украинский чиновник поблагодарил Францию за 12 новых САУ CAESAR. Он также подчеркнул, что Украине нужно быстро получить воздушные ресурсы, и призвал провести обучение украинских пилотов.

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