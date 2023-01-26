В Киеве задержали убийцу, который застрелил прохожего

Главное: Убийца был задержан в Киеве. Правоохранители разыскивали его целый год.

Детали: В Киеве полиция задержала мужчину, который еще год назад застрелил прохожего на жилом массиве Левобережный на улице Митрополита Андрея Шептицкого, попав ему в ноги и живот. Об этом пишет «Вечерний Киев».

Правоохранители выяснили, что двое мужчин повздорили на улице, а один из них ударил своего визави по голове, после чего, когда тот начал убегать, пять раз выстрелил вслед из огнестрельного оружия.

Сообщается, что нападающий скрылся, а потерпевший через неделю скончался в больнице.

Информируется, что копы с помощью аналитиков управления криминального анализа изучили записи с камер видеонаблюдения, пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия и установили личность стрелка, которым оказался луганчанин 1975-го года рождения.

На днях же следователи следственного управления полиции Киева при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД провели в жилище подозреваемого обыск.

Отмечается, что во время проверки правоохранители нашли ручную гранату РГД-5 и запал к ней, два автомата, одиннадцать магазинов, штык-нож и почти тысячу патронов разного калибра.

Мужчина был уведомлен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. Решается вопрос об избрании меры пресечения: содержания под стражей. Ему светит до пятнадцати лет тюрьмы.

В тему: В Киеве задержали вооруженную банду торговцев кокаином.