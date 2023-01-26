Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 123 860 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 123 860 солдат. Уничтожено 3 175 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на четверг, 26 января.

Сообщается, что погибли уже 123 860 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 175 танков, 6 334 боевые бронированные машины, 2 169 артиллерийских систем, 452 реактивных системы залпового огня, 220 средств ПВО, 292 самолета, 282 вертолет, 1 908 БПЛА оперативно-тактического уровня, 749 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 4 986 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 195 единиц специальной техники.

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