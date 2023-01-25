Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 123 080 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 123 080 солдат. Уничтожено 3 161 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 25 января.

Сообщается, что погибли 123 080 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 161 танк, 6 307 боевых бронированных машин, 2 154 артиллерийских системы, 450 реактивных систем залпового огня, 220 средств ПВО, 290 самолетов, 281 вертолет, 1 902 БПЛА оперативно-тактического уровня, 749 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 4 967 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 194 единицы специальной техники.

В тему: Определен тип самолета, который будет передан Украине от Запада.