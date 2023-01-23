Январская погода в Киеве стала аномальной

Главное: В Киеве устанавливаются температурные рекорды. Уже 16 с начала года.

Детали: Погода в этом январе в Киеве стала аномальной. О ней поведали в Центральной геофизической обсерватории.

Сообщается, что с начала года было установлено шестнадцать температурных рекордов, тогда как за весь прошлый год их было пятнадцать.

Так, в минувшую пятницу, 20 января, впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила 7,3 градуса тепла: это на 2,4 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1952-го года.

При этом климатическая норма была превышена на 12,1 градуса, что соответствует погоде начала апреля.

Кроме этого максимальная температура поднялась до 10,2 градуса тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1952-го года на 4,1 градуса.

Эксперты говорят, что минимальная температура воздуха не опускалась ниже 4,6 градуса. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1952-м году и равнялось 2,9 градусов.

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