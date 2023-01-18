«Укрэнерго» оценило состояние энергосистемы

Главное: Сейчас генерация не покрывает четверть потребления в стране. Аварийные отключения действуют в восьми областях.

Детали: В энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит мощности. При этом потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньше на фоне потепления, сообщает «Укрэнерго».

В компании отметили, что сейчас генерация не покрывает четверть потребления в стране. До всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также в районе боевых действий в Харьковской области и на Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго.

В тему: Аварийные отключения света продолжаются в Киеве и еще четырех областях.