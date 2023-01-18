За сутки ВСУ уничтожили более 800 солдат противника

Главное: За минувшие сутки ВСУ уничтожили 820 солдат противника, а также девять российских танков, самолет и четыре БПЛА. Всего с начала войны ликвидировано 117770 российских военных.

Детали: С 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 117 770 человек (+820 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

— 3130 (+9) танков;

— 6225 (+10) боевых бронированных машин;

— 2108 (+4) артиллерийских систем;

— 442 (+1) реактивных системы залпового огня;

— 220 (+0) средств ПВО;

— 287 (+1) самолетов;

— 276 (+0) вертолетов;

— 1876 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 749 (+0) крылатых ракет;

— 17 (+0) кораблей/катеров;

— 4889 (+12) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

— 190 (+0) единиц специальной техники;

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