За сутки ВСУ уничтожили более 800 солдат противника

Главное: За минувшие сутки ВСУ уничтожили 820 солдат противника, а также девять российских танков, самолет и четыре БПЛА. Всего с начала войны ликвидировано 117770 российских военных.
Детали: С 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 117 770 человек (+820 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
— 3130 (+9) танков;
— 6225 (+10) боевых бронированных машин;
— 2108 (+4) артиллерийских систем;
— 442 (+1) реактивных системы залпового огня;
— 220 (+0) средств ПВО;
— 287 (+1) самолетов;
— 276 (+0) вертолетов;
— 1876 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня;
— 749 (+0) крылатых ракет;
— 17 (+0) кораблей/катеров;
— 4889 (+12) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
— 190 (+0) единиц специальной техники;
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