У Путина - рак и он скоро умрет, - Буданов

Главное: Буданов заявил, что Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро и скоро. После смерти Путина в России произойдет смена власти.

Детали: Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро, но уже после победы Украины в войне с Россией. Об этом он сказал в интервью ABC News.

«Он болеет уже очень давно, я уверен, что имеет рак. Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро», — заявил Буданов.

На уточняющий вопрос, получали ли в ГУР эту информацию от источников близких к Путину, Буданов ответил: «Да».

Он считает, что российский диктатор умрет уже после победы в войне с Россией: «Эта война должна закончиться до его смерти... Мы ее выиграем в 2023 году».

По мнению главы ГУР, после смерти Путина в России произойдет смена власти и «не стоит бояться ее трансформации, поскольку это пойдет только на пользу всему миру».