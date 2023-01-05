Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > У Путина - рак и он скоро умрет, - Буданов

У Путина - рак и он скоро умрет, - Буданов

Александр Панько
04.01.23 20:19
261
У Путина - рак и он скоро умрет, - Буданов

Главное: Буданов заявил, что Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро и скоро. После смерти Путина в России произойдет смена власти.

Детали: Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро, но уже после победы Украины в войне с Россией. Об этом он сказал в интервью ABC News.

«Он болеет уже очень давно, я уверен, что имеет рак. Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро», — заявил Буданов.

На уточняющий вопрос, получали ли в ГУР эту информацию от источников близких к Путину, Буданов ответил: «Да».

Он считает, что российский диктатор умрет уже после победы в войне с Россией: «Эта война должна закончиться до его смерти... Мы ее выиграем в 2023 году».

По мнению главы ГУР, после смерти Путина в России произойдет смена власти и «не стоит бояться ее трансформации, поскольку это пойдет только на пользу всему миру».

Тэги: Владимир Путин, рак, Кирилл Буданов

Комментарии

Статьи

04.01.23 17:37

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

США предрекли распад РФ в 2023 году по примеру СССР
04.01.23 22:01

США предрекли распад РФ в 2023 году по примеру СССР

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Илон Маск намекнул, что все мы уже живем в антиутопии
Илон Маск намекнул, что все мы уже живем в антиутопии
Илон Маск намекнул, что все мы уже живем в антиутопии
Илон Маск намекнул, что все мы уже живем в антиутопии
ДТЭК откровенно лжет украинцам?
ДТЭК откровенно лжет украинцам?
Что меняется с 1 января 2023 года в Украине: налоги, тарифы и др.
Что меняется с 1 января 2023 года в Украине: налоги, тарифы и др.
Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом
Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.01.23 21:45

Астролог намекнул, что мир ждет повторение Французской революции, только в глобальном масштабе
04.01.23 16:55

Святогорская лавра УПЦ передала гуманитарную помощь жителям Торецка
04.01.23 16:52

В одном из сбитых в Украине «шахедов» обнаружили технологии более 12 западных компаний, — CNN
04.01.23 16:19

Буданов рассказал, когда ждать большого контрнаступления ВСУ
04.01.23 15:49

Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
04.01.23 15:17

Украина получит в 2023 году все, чего не передали в прошлом, — Кулеба
04.01.23 14:44

РФ стягивает новые военные подразделения в Крым для удержания оккупированных территорий
04.01.23 14:22

Киев признан лучшим городом в мире
04.01.23 13:47

Украинцам рассказали, когда Россия может нанести новый ракетный удар
04.01.23 13:44

Во Львовской области произошло пьяное ДТП со смертельным исходов
04.01.23 16:19

Буданов рассказал, когда ждать большого контрнаступления ВСУ
04.01.23 14:22

Киев признан лучшим городом в мире
04.01.23 13:47

Украинцам рассказали, когда Россия может нанести новый ракетный удар
04.01.23 10:22

Россия готовит новый массированный удар по Украине, — разведка
04.01.23 09:57

В Украине утвердили новый порядок постановки на военный учет
04.01.23 09:19

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 108 910 солдат
03.01.23 23:21

В Закарпатье сегодня дрожали окна и скрипели полы - регион накрыло мощное землетрясение
03.01.23 21:38

Украинская власть удалила поздравление в адрес Степана Бандеры. Из-за жалоб со стороны Польши
03.01.23 15:14

В России горит военный объект и взрывается боекомплект, — соцсети
03.01.23 14:44

Киев вернулся к стабилизационным графикам выключения света
30.12.22 15:37

Стало известно, как изменились цены на недвижимость в Украине в этом году
01.01.23 18:58

13 градусов тепла 1 января 2023 - абсолютный температурный рекорд в Украине
30.12.22 11:19

В НАТО назвали самый быстрый путь к миру в Украине
29.12.22 09:49

Шаманы из Перу поведали, когда завершится война в Украине
29.12.22 12:42

Мэру Полтавы вручили подозрение
29.12.22 11:48

В оккупированном Джанкое прогремели взрывы
29.12.22 10:27

По Украине выпущено более 120 ракет, — ОП
29.12.22 11:56

После ракетной атаки Киев частично остался без электричества
29.12.22 10:08

Шойгу уверяет, что частичная мобилизация в России завершилась
29.12.22 11:49

Названы факторы, провоцирующие болезнь Альцгеймера
Фото и Видео
В Днепре демонтировали советские памятники
В Днепре демонтировали советские памятники
В Днепре демонтировали советские памятники
В Днепре демонтировали советские памятники
Украина ожидает развертывание систем Patriot в максимально сжатые сроки, — Кулеба
Украина ожидает развертывание систем Patriot в максимально сжатые сроки, — Кулеба
РФ готовит полную мобилизацию и наступление, — разведка
РФ готовит полную мобилизацию и наступление, — разведка
«Аль-Наср» эпично представил Роналду своим болельщикам
«Аль-Наср» эпично представил Роналду своим болельщикам
Валерия Меладзе хотят лишить российского гражданства
Валерия Меладзе хотят лишить российского гражданства
В России горит военный объект и взрывается боекомплект, — соцсети
В России горит военный объект и взрывается боекомплект, — соцсети
Названы самые популярные песни в истории Spotify
Названы самые популярные песни в истории Spotify
В Бердянске прогремело несколько взрывов
В Бердянске прогремело несколько взрывов
В Виннице священника УПЦ ранили ножом
В Виннице священника УПЦ ранили ножом
Появилось видео, как в Дубае едва не избили путинского певца-агитатора
Появилось видео, как в Дубае едва не избили путинского певца-агитатора
fraza.com
Новости блогосферы
02.01.23 17:52

ДТЭК откровенно лжет украинцам?
28.12.22 11:14

Украинская власть готовится к рейдерскому захвату имущества УПЦ
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ

Опрос

Верите ли вы в то, что украинские олигархи продают электроэнергию в ЕС в то время, как украинцы сидят без света?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.