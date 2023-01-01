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Новости > Управделами УПЦ рассказал, зачем Бог дал людям 10 заповедей

Управделами УПЦ рассказал, зачем Бог дал людям 10 заповедей

Александра Кудрявцева
31.12.22 14:35
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Управделами УПЦ рассказал, зачем Бог дал людям 10 заповедей
Главное: 10 заповедей Божиих содержат в себе первостепенные основы нравственности, чем закладывает те фундаментальные принципы, без которых нормальное существование и функционирование человеческого общества невозможно.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Десять заповедей Божиих, или Декалог — это сердцевина ветхозаветного законодательства, данного человеку Самим Богом на горе Синай. О том, насколько они важны были во времена до пришествия Христа, говорит тот факт, что их текст дважды помещен в первых пяти книгах Ветхого Завета — так называемом Пятикнижии Моисея: сперва в книге Исход (20; 2-17) и повторно, в книге Второзакония (5; 6-21). По сути, именно исполнение данных заповедей Божиих делало еврейский народ богоизбранным. В книге Исход Бог так и говорит святому пророку Моисею: „Скажи... сынам израилевым: ...если будете слушаться голоса Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим народом“ (Исх. 19; 3, 5)», — сказал владыка.
 
Архиерей обратил внимание, что таким образом видим, что заповеди Божии — это тот закон, который был дан еврейскому народу практически 4 тысячи лет тому назад. «Но при этом может возникнуть вопрос: для чего нам, людям, живущим в XXI веке, нужно исполнять столь древние, как это кажется на первый взгляд некоторым людям, предписания?», — добавил он.
 
«К сожалению, многие люди не совсем верно понимают суть христианской нравственности и — следовательно — смысл исполнения заповедей. Некоторым кажется, что заповеди нужно исполнять только потому, что это некая добрая древняя традиция, или же просто говорят: „это нужно делать, потому что Богу так нужно“», — констатировал управделами УПЦ.
 
Митрополит Антоний отметил, что исполнение нами заповедей нужно не Богу, а, прежде всего, нам самим.
 
«Бог дарует человеку величайший дар — свободу воли. И соответственно у каждого из нас есть два пути: быть с Богом, или быть вне Его и даже против Него. Бог любит каждое Свое творение и желает, чтобы все люди были с Ним, но, в то же время, никого не принуждает к этому силой.
 
И потому те, кто делает свой выбор в пользу Бога, исполняет Его заповеди вовсе не из страха того или иного наказания или какой-нибудь необходимости, но по любви к Нему. Все, что имеем, по большому счету, вовсе не является нашим, но ниспослано нам от Бога, и потому исполнение заповедей Божиих — это единственное, чем мы можем отблагодарить своего Творца. Христос об этом так и говорит: „Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди“ (Ин.14; 15). Так что если мы не видимо и формально, но добровольно и сознательно соблюдаем заповеди Господни, этим свидетельствуем, прежде всего, о нашей любви к Богу», — пояснил владыка.
 
Иерарх УПЦ считает, что заповеди — это внешнее выражение того нравственного закона, который заложен Богом внутрь каждого из нас.
 
«Именно поэтому, когда мы, будучи даже людьми нецерковными, нарушаем одну из заповедей Божиих, все равно чувствуем некий внутренний душевный дискомфорт. Подобное чувство — это ничто иное, как выражение нашего голоса совести, информирующего нас о внутреннем духовном расстройстве. И этот голос нельзя заглушить ничем иным в этом мире, как только искренним, чистосердечным раскаянием», — сказал архиерей.
 
Владыка объяснил, что декалог (то есть, «десятословие» — так иначе именуются 10 заповедей Божиих) содержит в себе первостепенные основы нравственности, чем закладывает те фундаментальные принципы, без которых нормальное существование и функционирование человеческого общества просто невозможно.
 
По мнению святых отцов, именно ввиду таковой их важности и значимости, эти заповеди были записаны не как прочие священные тексты — на папирусе, пергаменте или же бумаге, но на камне, и при чем рукой Самого Бога, что свидетельствует о их вечности и незыблемости.
 
«Знакомясь с текстом заповедей, можем увидеть, что в них есть определенная последовательность. Так, в первых четырех из них говорится об обязанностях человека по отношению к Богу, в последующих же шести — об отношениях человека к своему ближнему. Суть заповедей очень точно охарактеризовал Господь наш Иисус Христос в Евангелии, когда сказал, что именно на двух заповедях, то есть, заповеди о любви к Богу и любви ближнему, утверждается весь закон и пророки (см. Мф. 22; 37-40)», — пояснил митрополит Антоний.
 
Управделами УПЦ отметил, что десять Заповедей показывают и определяют в чем должна заключаться наша любовь и что ей противоречит.
 
«Несмотря на их важность, заповеди выражены предельно кратко и ограничены минимальными требованиями. По мнению многих толкователей Священного Писания, в этом как раз и заключается их большое преимущество: они, таким образом, предоставляют исполняющему их человеку максимум свободы, четко определяя при этом лишь те границы, преступать которые небезопасно для духовной жизни. Святые отцы так и говорят: заповеди — это вовсе не ограничения нашей свободы, как полагают люди неверующие, заповеди — это барьер, который не дает нам скатиться в пропасть греха», — продолжил иерарх УПЦ.
 
Владыка отметил, что заповеди Божии предлагают то основное нравственное руководство, которое необходимо для устроения, как частной, так и общественной жизни. «И вся история человечества показывает: пока то или иное общество или государство в своем законодательстве руководилось этими моральными принципами и заботилось об их соблюдении, жизнь людей протекала в нормальном русле. Когда же оно отступало от них и попирало тот закон, который дан нам Самим Богом, жизнь сразу же приходила в расстройство и катастрофа была неизбежной», — пояснил он.
 
«Чтобы заповеди Божии принесли нам пользу, необходимо сделать их своими, то есть постараться, чтобы они не только руководили нашими поступками, но чтобы они стали нашим мировоззрением, проникли в наше подсознание, или, по образному выражению ветхозаветного пророка, были „написаны Богом на скрижалях нашего сердца“. И только в таком случае на личном опыте мы убедимся в их возрождающей силе», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал, почему люди предают и о настоящей вере и любви.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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