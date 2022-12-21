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Новости > Управделами УПЦ объяснил, как христианину реагировать на оскорбления

Управделами УПЦ объяснил, как христианину реагировать на оскорбления

Александра Кудрявцева
21.12.22 16:12
83
Управделами УПЦ объяснил, как христианину реагировать на оскорбления
Главное: Оскорбления христианину необходимо принимать со смирением и кротостью.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Сейчас, когда Церковь переживает вместе со своим народом тяготы и горести войны, положение усугубляется еще и преследованиями, которые всё больше напоминают систематические гонения. Помимо захватов церквей, обысков, угроз и различных санкций, верующие ‒ как духовенство, так и миряне — подвергаются изощренным унижениям и оскорблениям», — сказал митрополит Антоний.
 
Он считает, что если речь идет об оскорблении нас лично, то нужно принять это со смирением и кротостью.
 
«Хотя в наше время это и не считается нормальным. Напротив, сейчас во всем мире принято обижаться и оскорбляться по всякому поводу, часто совершенно надуманному, выжимая из случившегося максимум выгоды. Разумеется, это не христианская реакция», — добавил архиерей.
 
Как правильно реагировать, нам служит пример Самого Господа, когда первосвященники и фарисеи клеветали на Него перед Пилатом: «И первосвященники обвиняли Его во многом. Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился» (Мк 15:3–5).
 
Владыка констатировал, что ни одна душа человеческая не может внутренне хоть немного не возмутиться, когда на нее изливают безумные и нелепые измышления. «Само сердце протестует против неправоты и несправедливости. Но какова бы ни была несправедливость, и её нужно стерпеть, как любые другие испытания, ниспосланные нам свыше», — пояснил управделами УПЦ.
 
Митрополит Антоний далее приводит слова преподобного Никодима Святогорца: «При встрече клеветы, оскорблений и нападок не обращай внимания на то, сколь неправы причинившие их тебе, а на том одном установись вниманием, что Бог для твоего блага попустил тебе это встретить и что ты этого блага себя лишишь, если допустишь нетерпеливость, раздражение и гневливость по этому случаю».
 
Архиерей отметил, что совсем иная ситуация, когда оскорбление и клевета изливается на саму Церковь Христову и Самого Триипостасного Бога.
 
«Здесь уже не можем молчать. Нужно, насколько это возможно, защитить Церковь ‒ тело Христово от поругания клеветников. И для этого в любом правовом государстве, если оно себя таковым считает, есть все законные средства, каковыми вправе воспользоваться. Тем более когда злоба и враждебность клеветников нарушают законодательство этого самого государства», — считает архиерей.
 
Однако, как обратил внимание иерарх УПЦ, и в этом случае наше вполне обоснованное и праведное возмущение не должно быть осквернено злобой.
 
«Давайте всмотримся в личности тех, кто сейчас поносит Церковь и её служителей. Они воистину заслуживают жалости. Тем более что многие из них, упражняясь в безумном „остроумии“, на самом деле не говорят от собственного сердца, а просто выполняют заказ. К сожалению, нынче множество людей говорят не то, что думают, а то, за что платят. И тем печальнее их путь. Ведь все знаем участь нераскаявшихся хулителей и осквернителей святынь», — продолжил он.
 
Владыка считает, что очень важно не пойти на поводу у чувств, пусть и справедливых, и, насколько это возможно, с Божьей помощью, помолиться об этих несчастных людях, об их вразумлении и покаянии.
 
В завершении митрополит Антоний привел слова святителя Иоанна Златоуста, который также перенесший клевету и гонения: «Когда кто-нибудь оскорбляет тебя, смотри не на обидчика, а на движущего им демона и весь свой гнев излей на этого последнего, а того, кто возбуждается им, даже пожалей».
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал, почему важно терпение для достижения Царства Небесного.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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