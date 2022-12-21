Управделами УПЦ объяснил, как христианину реагировать на оскорбления

Главное: Оскорбления христианину необходимо принимать со смирением и кротостью.

«Сейчас, когда Церковь переживает вместе со своим народом тяготы и горести войны, положение усугубляется еще и преследованиями, которые всё больше напоминают систематические гонения. Помимо захватов церквей, обысков, угроз и различных санкций, верующие ‒ как духовенство, так и миряне — подвергаются изощренным унижениям и оскорблениям», — сказал митрополит Антоний.

Он считает, что если речь идет об оскорблении нас лично, то нужно принять это со смирением и кротостью.

«Хотя в наше время это и не считается нормальным. Напротив, сейчас во всем мире принято обижаться и оскорбляться по всякому поводу, часто совершенно надуманному, выжимая из случившегося максимум выгоды. Разумеется, это не христианская реакция», — добавил архиерей.

Как правильно реагировать, нам служит пример Самого Господа, когда первосвященники и фарисеи клеветали на Него перед Пилатом: «И первосвященники обвиняли Его во многом. Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился» (Мк 15:3–5).

Владыка констатировал, что ни одна душа человеческая не может внутренне хоть немного не возмутиться, когда на нее изливают безумные и нелепые измышления. «Само сердце протестует против неправоты и несправедливости. Но какова бы ни была несправедливость, и её нужно стерпеть, как любые другие испытания, ниспосланные нам свыше», — пояснил управделами УПЦ

Митрополит Антоний далее приводит слова преподобного Никодима Святогорца: «При встрече клеветы, оскорблений и нападок не обращай внимания на то, сколь неправы причинившие их тебе, а на том одном установись вниманием, что Бог для твоего блага попустил тебе это встретить и что ты этого блага себя лишишь, если допустишь нетерпеливость, раздражение и гневливость по этому случаю».

Архиерей отметил, что совсем иная ситуация, когда оскорбление и клевета изливается на саму Церковь Христову и Самого Триипостасного Бога.

«Здесь уже не можем молчать. Нужно, насколько это возможно, защитить Церковь ‒ тело Христово от поругания клеветников. И для этого в любом правовом государстве, если оно себя таковым считает, есть все законные средства, каковыми вправе воспользоваться. Тем более когда злоба и враждебность клеветников нарушают законодательство этого самого государства», — считает архиерей.

Однако, как обратил внимание иерарх УПЦ , и в этом случае наше вполне обоснованное и праведное возмущение не должно быть осквернено злобой.

«Давайте всмотримся в личности тех, кто сейчас поносит Церковь и её служителей. Они воистину заслуживают жалости. Тем более что многие из них, упражняясь в безумном „остроумии“, на самом деле не говорят от собственного сердца, а просто выполняют заказ. К сожалению, нынче множество людей говорят не то, что думают, а то, за что платят. И тем печальнее их путь. Ведь все знаем участь нераскаявшихся хулителей и осквернителей святынь», — продолжил он.

Владыка считает, что очень важно не пойти на поводу у чувств, пусть и справедливых, и, насколько это возможно, с Божьей помощью, помолиться об этих несчастных людях, об их вразумлении и покаянии.

В завершении митрополит Антоний привел слова святителя Иоанна Златоуста, который также перенесший клевету и гонения: «Когда кто-нибудь оскорбляет тебя, смотри не на обидчика, а на движущего им демона и весь свой гнев излей на этого последнего, а того, кто возбуждается им, даже пожалей».