Предстоятель УПЦ объяснил, как благодарность Богу помогает исцелить душу

Главное: Благодарность Богу делает человека способным вмещать в себя благодать Господню.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Иногда, когда люди слушают слова о благодарности, о том, что человек должен благодарить Бога, то они считают, что Богу нужна наша благодарность... Богу же ничего не нужно от нас. Если Бог нам что-то делает, а Бог нам делает все, то мы должны всегда благодарить Бога не потому, что Он нуждается в нашей благодарности, а потому что благодарность делает нас способными вмещать в себе Божественные дары», — отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что когда мы делаем какое-нибудь доброе дело, то должны не себе присваивать заслуги за это, а должны смиряться и говорить: Бог через меня совершил благо.

Предстоятель подчеркнул, что человек, благодарный Богу, становится способным вместить в себя еще большие дары, а человек, который неблагодарен, делает себя неспособным к этому и даже вытесняет из себя те дарования, ту благодать, которую Бог ему уже дал. Именно по этой причине Господь хочет, чтобы мы были благодарны Ему.

«Святые отцы говорят, что смирение и благодарность даже страшные скорби превращают в полезные для человека. Когда человек принимает с благодарностью самые тяжелые испытания, которыми его посещает Господь, то эти испытания (если он их терпит и не отворачивается от Божественной любви) в конечном счете приносят ему духовную пользу, а иногда и телесную пользу», — сказал Митрополит Онуфрий.

Он призвал за все благодарить Бога.

«И тогда все, что будет в нашей жизни, что нам Господь судит пережить, испытать, будет нам на пользу, и мы будем укрепляться Божественной благодатью, силой Святого Духа», — подытожил Предстоятель.

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