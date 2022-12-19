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Новости > Верующие УПЦ празднуют день памяти святителя Николая Чудотворца

Верующие УПЦ празднуют день памяти святителя Николая Чудотворца

Александра Кудрявцева
19.12.22 09:58
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Верующие УПЦ празднуют день памяти святителя Николая Чудотворца

Главное: Сегодня православные празднуют день памяти святителя Николая.

Детали: Святитель был уроженцем города Патары Ликийской области, которая охватывала южное побережье Малоазийского полуострова, сообщает Центр информации УПЦ.

Он родился около 280 года в семье христиан, которых звали Феофан и Нонна. Предание гласит: когда над малышом совершалось крещение, то младенец все время пока длилось таинство, простоял на ножках без чьей-либо посторонней помощи. Мальчика назвали Николаем, что в переводе с греческого означает «победитель народа». Христианами передается благочестивое предание о том, что младенец начал поститься буквально с первых дней своей жизни.

Будущий святитель рос крепким и здоровым юношей, который любил читать Священное Писание и часто посещал церковные службы. Родной дядя Николая, епископ Патарский, наблюдал за племянником и со временем посоветовал юноше посвятить себя на служение Церкви.

Сначала епископ возвел его в степень чтеца, а через несколько лет посвятил Николая в сан священника. После смерти родителей, отец Николай раздал все свое наследство нищим. Святой с любовью заботился также о тех, кто нуждался, но стыдился попросить. Как правило, помощь со стороны святителя была анонимной. Одному человеку, который разорился, святитель такой тайной помощью помог выдать замуж своих дочерей, которые дошли до такой степени отчаянья, что готовы были идти на самые крайние меры.

В Ликии, после путешествия по Святой Земле и посещения Иерусалима, святитель Николай вступает братство обители, которая называлась Святым Сионом. Вскоре, святой Николай, по воле Божьей, отправляется в город Миры, который сегодня представляет собой небольшое турецкое поселение. Как раз в то время, в городе скончался предстоятель и собор епископов чудесным образом выбирает на его место Николая. С этого момента он становится первосвятителем Ликийской Церкви.

В сане епископа святитель Николай остался, как и раньше, кротким, смиренным и милосердным. Он носил простую одежду, весь день трудился, и кушал только вечером, да и то постную пищу. В период гонения на христиан, которое начал император Диоклетиан, святителя Николая вместе со многими христианами арестовали.

Он стойко переносил голод и жажду, ободрял узников, убеждал их не бояться мук и до конца исповедовать свою святую веру. Новый император Константин Великий прекратил гонение на христиан и освободил исповедников, поэтому святитель Николай снова вернулся к своей пастве. В это время в империи набирает обороты ересь Ария.

В 325 году в Никею съезжаются епископы, чтобы отреагировать на происходящее. Император собирает собор, на котором присутствует и святитель Николай. Существует предание о том, что святитель не смог вытерпеть слов Ария и ударил его, за что был посажен в темницу и лишен сана. Но после того как многим епископам во сне явился Господь Иисус Христос и Пресвятая Богородица, святитель Николай был восстановлен в прежнем святительском звании. Вернувшись в свою епархию, святитель Николай продолжал трудиться на благо Церкви. Святитель Христов прославился как избавитель от бед и заступник несправедливо обиженных. Милосердную помощь святителя Николая не раз испытывали на себе жители города Миры Ликийские.

По молитвам святителя город был спасен от голода. Он явился во сне одному итальянскому купцу и попросил его привезти в Миры пшеницу, дав в задаток три золотые монеты. Проснувшись, купец обнаружил в своей руке монеты и поспешил исполнить просьбу святого. Святитель Николай мирно отошел ко Господу в глубокой старости в середине четвертого века.

В 1087 году было торжественное перенесение его мощей из Мир Ликийских в итальянский город Бари, где они находятся и теперь в мраморном саркофаге в крипте собора, построенного в честь святителя в XII веке. Нетленные мощи святителя Николая Чудотворца источают целебное миро, которое помогает страдающим духовно и телесно.

В тему: На Закарпатье волонтеры УПЦ передали подарки детям-сиротам.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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