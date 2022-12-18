На Закарпатье волонтеры УПЦ передали подарки детям-сиротам

Главное: На Закарпатье участники семейно-социального проекта «Я хочу жить» посетили с подарками Виноградовский дом-интернат.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, воспитанники подготовили праздничный концерт, а волонтеры порадовали детей подарками.

Также была оказана гуманитарная помощь заведению.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье в Иршаве состоялось открытие «Колыбы добра».

«Колыба добра» — это заведение, в котором внутренне перемещенные лица смогут научиться печь хлеб, лепить вкусные вареники и выпекать традиционные закарпатские вкусности.

Также в «Колыбе добра» волонтеры смогут готовить вкусные обеды бездомным и одиноким людям.

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