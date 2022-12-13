Управляющий делами УПЦ: из-за санкций мы меньше свою Родину любить не будем

Главное: В непростое время главное не бояться, а в молитве просить у Бога Его всесильной помощи и благодати.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в обращении к верующим.

«Каждое поколение нашего боголюбивого народа призвано свидетельствовать верность нашему Христу Спасителю и Его Святой Церкви даже тогда, когда это кажется непопулярным и даже опасным. Сколько раз сильные мира сего хотели уничтожить Православную веру или предлагая всевозможные союзы-унии, нескрытые притеснения и даже до физического уничтожения иерархов и священников», — напомнил управляющий делами УПЦ.

Владыка обратил внимание, что желая бороться с Богом, люди это делают через борьбу с Его служителями, думая при этом, что такими поступками нанесут поражение самому Богу и не понимая, что с Богом бороться невозможно.

«Кто это пытался сделать, всегда сам получал поражение. Так, на священнослужителей и верных рабов Божьих можно клеветать, им можно подбросить какую-то компрометирующую открытку, а сегодня — и любую информацию в компьютер. Создать какой-нибудь так называемый фейк, чтобы потом публично осмеять, ограничить в правах или даже осудить и расстрелять, четвертовать, повесить, распять, утопить. Так было при Нероне в I в., так было при Диоклетиане в IV в., так было при Ленине, Сталине, Еже в начале ХХ в. К сожалению, начало таких проявлений мы видим и в начале ХХІ ст. — причем под аплодисменты и радость тех, кто называет себя не просто христианином, а православным христианином», — сказал митрополит Антоний.

Он объяснил цель таких действий: «сначала скомпрометировать Церковь и ее служителей, чтобы общественное мнение было полностью настроено против канонической Церкви, и ни у кого даже мысли не появилось ее защищать. А потом можно будет спокойно захватывать храмы и монастыри, снимать с регистрации приходы и епархиальные управления».

По его словам, хотя «проект таких действий светским политологам и нерелигиозным политикам кажется привлекательным и реалистичным, но утопичен и свидетельствует о том, что эти политологи совсем не осведомлены в церковной истории, не чувствуют сути церковной жизни».

«Народ знает своих пастырей не по телевидению или интернет-сообщениям, а по реальным делам. Можно обмануть людей, которые не ходят в храм, а судят о нас только через средства массовой информации. Но церковных людей, живущих благодатью Духа Божия, являющихся носителями Церковного Предания, так легко с истинного пути не обратишь», — подчеркнул архиерей.

Управляющий делами УПЦ напомнил, что каждый настоящий христианин, независимо от сана и положения, живет девизом, который когда-то сказал святой апостол Павел: «Для меня жизнь — Христос, а смерть — достояние».

«Поэтому можно посадить за решетку или даже убить одного, двух, трех священников или епископов, но на их месте появятся десятки новых. Можно отнять, закрыть храмы канонической Церкви или передать их другой структуре, но христиане, вкусившие сладость истины и любви Христовой, туда не пойдут. Они будут молиться в подвалах, квартирах или в гаражах. Так было в истории, так может случиться и сегодня», — рассказал он.

Обращаясь к украинцам, архиерей подчеркнул: «Все мы, дорогие братья и сестры, переживаем очень сложные времена, определяемые одним словом — война, агрессия. От каждого требуется концентрация духовных и физических сил, чтобы выжить и победить, но самое главное, что все мы, независимо от конфессии или политических предпочтений, должны быть едины».

Как пояснил митрополит Антоний, именно для многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви непонятно, почему сегодня принимают решения, которые точно не объединяют, а наоборот — разрывают наше украинское общество. Имею в виду прежде всего решение СНБО от 1 декабря текущего года и новые законопроекты, внесенные на днях в Верховную Раду и которые хотят применить против нашей Церкви, а также списки священнослужителей Украинской Православной Церкви в отношении которых применили санкции«.

По словам владыки, для него, как для человека, чье имя также внесено в этот список, это явление имеет два измерения.

«Во-первых, это духовное, я бы даже сказал сакраментальное измерение. Поскольку речь идет именно об оценке моей деятельности как священнослужителя Церкви Христовой, для которого важно сохранение ее канонического устройства, я благодарен Богу, что приобщает меня к тем, о ком Сам Спаситель сказал: „Блаженны вы, когда будут поносить вас и погонять и возводить на вас всякое злословие и клевету из-за Меня“. Здесь все должны понять, что для христианского сознания знака равенства между правдой и ложью быть не может. Черное никогда белым не станет, сколько этого не утверждай. Раскол как явление для церковной жизни не может быть нормой. Нормой является канонический фундамент, сохраняющий единство вселенского Православия. Мы можем промолчать, когда нас оскверняют, приписывая нам какие-то личные недостатки или слабости, которые есть у каждого человека как носителя греховного повреждения, но когда речь идет о Боге, Истине и Церкви Христовой, компромисса быть не может.

Второе измерение для нас, как людей, внесенных в санкционный список, имеет сугубо земное значение. Все мы как граждане демократической страны находимся под защитой Конституции Украины и всего свода ее законов. Я не юрист, но мне известно, что против своих граждан демократическое государство не вводит санкций. Поэтому мы все в праве искать не только Божьей правды, но и правды человеческой, хотя и понимаем, насколько эфемерны наши надежды».

Митрополит Антоний призвал верующих к единству и молитве: «из-за санкций мы меньше любить свою Родину не будем, это земля наших предков и мы будем делать все, чтобы она расцветала, а украинский народ жил в мире и любви к Богу и ближнему. Понимая величие и сложность этой задачи, а также слабость своих человеческих сил, прощу у вас, дорогие братья и сестры, святых молитв. Теперь главное не бояться, а дерзновенно просить у Бога Его всесильной помощи и благодати Духа Божия, перед которым не устоит дух злобы поднебесной. Еще раз поздравляю всех с праздником в честь святого апостола Андрея Первозванного и желаю, чтобы его молитвами Господь Вседержитель даровал нам победу, мир и спасение во Христе Иисусе, Господе нашем».

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