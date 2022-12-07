В семи епархиях священники УПЦ провели в последний путь погибших защитников Украины

Главное: В Житомирской, Волынской, Винницкой, Сарненской, Ровенской, Полтавской и Харьковской епархиях 2-3 декабря священники Украинской Православной Церкви отпели погибших воинов ВСУ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования родным и призвали молиться за упокой душ погибших.

В Благовещенском соборе города Коростышев митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим возглавил чин отпевания защитника Украины Виталия Осинского.

Проститься и провести в последний земной путь военного собрались родные, близкие, друзья и боевые собратья павшего Героя.

В Волынской епархии в последний путь провели 45-летнего воина Владимира Яценюка. Чин отпевания в Георгиевском храме села Будки возглавил протоиерей Николай Шкабура.

Клирики Винницкой епархии совершили чин отпевания погибшего воина Виталия Витвицкого.

«Погибший воин был жителем села Тарасовки. На передовой выполнял функции военного медика. Погиб 27 ноября от вражеских пуль под Бахмутом. Тарасовская община потеряла прекрасного сына, брата, товарища и защитника своей Родины», - сообщают в епархиальной пресс-службе.

Заупокойное богослужение в храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Тарасовка Жмеринского благочиния возглавил заупокойное богослужение протоиерей Димитрий Пасечник.

В Успенском храме города Владимирец Сарненской епархии отпели пагибшего воина Олега Бондаря. Заупокойное богослужение в сослужении клириков епархии возглавил наместник Покровского мужского монастыря села Великие Цепцевичи архимандрит Антоний (Грибан).

В Ровенской епархии простились с погибшим защитником Украины Виктором Довматом.

«Виктор Довмат вступил в ряды Вооруженных Сил Украины 23 сентября. Полтора месяца назад пропал без вести в Херсонской области. Последний раз на связь с родными вышел 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День Защитников Украины. 10 ноября мужчине должно было исполниться 43 года», — говорится в сообщении епархиальной прессслужбы.

Отпевание павшего воина совершили священники Второго Корецкого благочиния в Иоанно-Богословском храме села Дивень. Возглавил заупокойное богослужение настоятель храма протоиерей Сергей Совпенец.

В Полтавской епархии в селе Липьянка благочинный Карловского округа священник Богдан Довбака ввозглавил чин отпевания защитника Украины Сергея Маринича.

Еще одного Героя отпели в Харьковской епархии. Заупокойное богослужение совершил клирик храма святых Жен Мироносиц Харькова протоиерей Василий Иванчук.