ФСБ просит заочно арестовать Верещук и Джапарову

Главное: В России требуют арестовать Ирину Верещук и Эмине Джапарову. Украинским чиновницам угрожают сроком до 10 лет.

Детали: В Российской Федерации решили заочно арестовать министра реинтеграции Украины Ирину Верещук и первую замглавы МИД Эмине Джапарову. Чиновниц якобы объявили в розыск.

По данным кремлевского агентства ТАСС, ФСБ РФ обратилось в Лефортовский суд Москвы для заочного ареста Верещук и Джапаровой. Отмечается, что украинок обвинили в нарушении территориальной целостности России.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного 280.2 УК РФ („Нарушение территориальной целостности Российской Федерации“). Они объявлены в международный розыск», — говорится в сообщении российских пропагандистов.

ФСБ требуют арестовать чиновниц с момента их задержания, экстрадиции или депортации на российскую территорию. При этом Верещук и Джапаровой грозит в России до 10 лет лишения свободы.

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