На столичном вокзале УПЦ кормит сотни нуждающихся и бездомных

Главное: В столице сотрудники и волонтеры Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам еженедельно кормят бездомных и нуждающихся на Южном вокзале.

«На площади напротив храма святого великомученика Георгия кормили горячим обедом всех желающих. Просим поддержки этих обездоленных людей. Зимой им особенно нужно горячее питание, теплая одежда и лекарства», — говорится в сообщении Синодального отдела.

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