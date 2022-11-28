Стало известно, какой должна быть температура еды

Главное: Не вся пища должна быть горячей. Об этом говорит гастроэнтеролог.

Детали: Гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала, какой должна быть температура пищи, которую мы едим. Ее цитируют российские СМИ.

Эксперт говорит: «Некоторые продукты в горячем виде имеют другие органолептические свойства и более приемлемы для употребления».

Специалист отмечает: «Например, жиры не в твердом (холодном), а в размягченном (горячем) виде лучше усваиваются и трансформируются в организме. В холодном виде жирам нужно больше времени, чтобы они пошли в переработку, чтобы началась ферментация».

Сообщается: «Есть полезные блюда, которые разогревать не нужно. Если мы говорим про завтрак, то тот же самый йогурт сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, если это натуральный продукт без явных консервантов и красителей».

По ее словам, регулярно употреблять горячую пищу необязательно, уверена гастроэнтеролог.

Подчерквиается, что идеальный вариант это еда той же температуры, что и тело человека.

Поясняется: «Если у вас нет возможности есть горячий суп каждый день, можно обойтись без него. Самое рациональное это употреблять продукты и блюда как минимум комнатной температуры. Но еще лучше это температуры тела человека, чтобы продукты пошли сразу в ферментацию».

Кроме этого медик назвала те нарушения здоровья, при которых врачи запрещают пациентам употреблять горячие блюда и продукты из холодильника.

Информируется, что это, например, эзофагиты, раздражение слизистой пищевода, рефлюксная болезнь и ее дальнейшие осложнения, а также эрозивно-язвенные поражения желудка.

Резюмируется, что при воспалительных заболеваниях верхних отделов желудочно-кишечного тракта как холодная, так и горячая пища может быть раздражающим фактором для слизистых оболочек.

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