Киев почти «реанимировали» после недавних обстрелов

Главное: Киев возвращается к жизни после обстрелов. В городе практически полностью восстановили электроснабжение, воду, тепло и мобильную связь.

Детали: Киев возвращается к жизни после обстрелов в среду, 23 ноября. Как поведали в местной городской военной администрации, практически полностью восстановили электроснабжение, воду, тепло и мобильную связь.

Отмечается, что на утро воскресенья, 27 ноября, большинство жителей украинской столицы не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений.

Подчеркивается, что все это благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии.

Информируется, что в масштабе города водоснабжение, теплоснабжение, связь работают в штатном режиме, вероятны только локальные аварийные ситуации.

Впрочем, подчеркивается, что на 10-30 утра в Киеве увеличилась нагрузка на систему электроснабжения, из-за чего в городе возобновили отключения электроэнергии.

В тему: Стало известно об актуальном дефиците украинской электросистемы.