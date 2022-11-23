Управделами УПЦ рассказал, как преодолеть испытания

Главное: Трагичные времена заставляют человека меньше уделять внимания преходящим ценностям в пользу ценностей вечных.

«Когда вспоминают первохристианскую практику причащения за каждой Литургией, порой можно услышать сетования, мол, конечно, те христиане были все святыми, а вот мы измельчали и не имеем такого дерзновения. На самом деле люди всегда одни и те же. Стоит вспомнить, что первые века христианской истории сопровождались практически постоянными жесточайшими гонениями. Каждая Литургия могла быть последней в земной жизни её участников», — сказал митрополит Антоний.

Он обратил внимание, что сейчас также множество единоверцев фактически живут в таких же условиях и угроза внезапной смерти из-за боевых действий висит над всеми. «Храмы всё так же отбираются. Мы все в любой момент можем лишиться как богослужения, так и собственной жизни», — добавил владыка.

«Времена сейчас действительно ужасные, трагичные, жестокие. Но повод ли это впадать в отчаяние? Ведь христиане прежних эпох переживали и времена гонений, и времена войн. И что же, это заставило их отчаяться? Совершенно напротив! Именно такие времена заставляют человека меньше уделять внимания преходящим ценностям в пользу ценностей вечных», — продолжил архиерей.

Управделами УПЦ отметил, что именно сейчас, как никогда, можем осознать и оценить саму возможность творить добро, терпеливо переносить испытания, участвовать в богослужениях, особенно в Евхаристии.

«Такие времена объединяют нас с нашими предками по вере. Сегодняшние страдания и скорби помогают нам понять их психологию, их нравственный выбор, их молитву. Посмотрите, как сейчас заново звучат слова молитвы и псалмов, в какой полноте раскрываются перед нами жития мучеников, с какой яркостью проявляются писания святых отцов. Весь многотомный святоотеческий опыт уже не видится чем-то отстраненно археологическим и узко академическим. Это живой опыт, и именно сейчас мы можем наиболее полно это понять. А поняв и осознав — воспользоваться», — пояснил архиерей.

Митрополит Антоний напомнил, что «мы не одни, с нами живой Бог, с нами все Ангелы Господни, с нами все святые всех эпох, ибо у Творца все живы».

«И это осознание должно наполнить сердца радостью и придать нам сил в нынешнее нелегкое время. Только бы не согрешить, только бы не поддаться панике и страху, только бы не расчеловечиться. Выбор за нами», — подытожил владыка.