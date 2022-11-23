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Новости > Управделами УПЦ рассказал, как преодолеть испытания

Управделами УПЦ рассказал, как преодолеть испытания

Александра Кудрявцева
22.11.22 15:55
132
Управделами УПЦ рассказал, как преодолеть испытания
Главное: Трагичные времена заставляют человека меньше уделять внимания преходящим ценностям в пользу ценностей вечных.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Когда вспоминают первохристианскую практику причащения за каждой Литургией, порой можно услышать сетования, мол, конечно, те христиане были все святыми, а вот мы измельчали и не имеем такого дерзновения. На самом деле люди всегда одни и те же. Стоит вспомнить, что первые века христианской истории сопровождались практически постоянными жесточайшими гонениями. Каждая Литургия могла быть последней в земной жизни её участников», — сказал митрополит Антоний.
 
Он обратил внимание, что сейчас также множество единоверцев фактически живут в таких же условиях и угроза внезапной смерти из-за боевых действий висит над всеми. «Храмы всё так же отбираются. Мы все в любой момент можем лишиться как богослужения, так и собственной жизни», — добавил владыка.
 
«Времена сейчас действительно ужасные, трагичные, жестокие. Но повод ли это впадать в отчаяние? Ведь христиане прежних эпох переживали и времена гонений, и времена войн. И что же, это заставило их отчаяться? Совершенно напротив! Именно такие времена заставляют человека меньше уделять внимания преходящим ценностям в пользу ценностей вечных», — продолжил архиерей.
 
Управделами УПЦ отметил, что именно сейчас, как никогда, можем осознать и оценить саму возможность творить добро, терпеливо переносить испытания, участвовать в богослужениях, особенно в Евхаристии.
 
«Такие времена объединяют нас с нашими предками по вере. Сегодняшние страдания и скорби помогают нам понять их психологию, их нравственный выбор, их молитву. Посмотрите, как сейчас заново звучат слова молитвы и псалмов, в какой полноте раскрываются перед нами жития мучеников, с какой яркостью проявляются писания святых отцов. Весь многотомный святоотеческий опыт уже не видится чем-то отстраненно археологическим и узко академическим. Это живой опыт, и именно сейчас мы можем наиболее полно это понять. А поняв и осознав — воспользоваться», — пояснил архиерей.
 
Митрополит Антоний напомнил, что «мы не одни, с нами живой Бог, с нами все Ангелы Господни, с нами все святые всех эпох, ибо у Творца все живы».
 
«И это осознание должно наполнить сердца радостью и придать нам сил в нынешнее нелегкое время. Только бы не согрешить, только бы не поддаться панике и страху, только бы не расчеловечиться. Выбор за нами», — подытожил владыка.
 
В тему: Управделами УПЦ объяснил, почему людям посылаются болезни.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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