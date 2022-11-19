Киевская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь в Святогорскую лавру

Главное: Священники Киевской епархии Украинской Православной Церкви доставили гуманитарную помощь в Святогорскую лавру.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, шестой транш гуманитарной помощи от Киевской епархии привезли глава епархиального отдела социального служения и благотворительности протоиерей Андрей Дворовый и протоиерей Константин Дворовый доставили.

В груз общим весом 10 тонн вошли продукты и средства гигиены, 150 спальных матрасов и 50 комплектов постельного белья. Также доставили гуманитарную помощь и 35 тонн угля в Иоанновский скит лавры в селе Адамовка.

Транш стал возможным благодаря Фонду Блаженнейшего Митрополита Онуфрия «Мир Вам», Благотворительному фонду протодиакона Вадима Новинского, иерархам и сотрудникам Киевской митрополии, прихожанам храма в честь святителя Феодосия Черниговского в Киеве и Тихвинской церкви в Боярке.

В тот же день священники УПЦ передали гуманитарную помощь Покровскому монастырю в Лимане.

В слове благодарности наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений объяснил, чем полезна милостыня для самих благотворителей.

«Святые отцы говорят, что человек бывает похож на Бога, когда творит дела милосердия и дела прощения», — сказал владыка Арсений и напомнил, что за милосердие человек получает награду. Господь же сказал: «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут» (Мф. 5:7).

Наместник обители поблагодарил Предстоятеля Украинской Православной Церкви и всех благотворителей за помощь и проявленную любовь.

«Я низко кланяюсь всем благотворителям — от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, архиереев и пастырей до простых мирян, помогающих в это сложное время Святогорской Лавре. Многие люди, может, ни разу не видели Святогорскую обитель, но, имея любовь в душе, этой любовью поделились. В чем она выразилась? Пожертвованные средства, одежда, пищевые продукты, медицинские препараты. Все это — воплощение любви, живущей в душах прихожан нашей Церкви», — сказал митрополит Арсений.