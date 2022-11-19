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Новости > Киевская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь в Святогорскую лавру

Киевская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь в Святогорскую лавру

Александра Кудрявцева
19.11.22 15:10
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Киевская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь в Святогорскую лавру
Главное: Священники Киевской епархии Украинской Православной Церкви доставили гуманитарную помощь в Святогорскую лавру.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, шестой транш гуманитарной помощи от Киевской епархии привезли глава епархиального отдела социального служения и благотворительности протоиерей Андрей Дворовый и протоиерей Константин Дворовый доставили.
 
В груз общим весом 10 тонн вошли продукты и средства гигиены, 150 спальных матрасов и 50 комплектов постельного белья. Также доставили гуманитарную помощь и 35 тонн угля в Иоанновский скит лавры в селе Адамовка.
 
Транш стал возможным благодаря Фонду Блаженнейшего Митрополита Онуфрия «Мир Вам», Благотворительному фонду протодиакона Вадима Новинского, иерархам и сотрудникам Киевской митрополии, прихожанам храма в честь святителя Феодосия Черниговского в Киеве и Тихвинской церкви в Боярке.
 
В тот же день священники УПЦ передали гуманитарную помощь Покровскому монастырю в Лимане.
 
В слове благодарности наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений объяснил, чем полезна милостыня для самих благотворителей.
 
«Святые отцы говорят, что человек бывает похож на Бога, когда творит дела милосердия и дела прощения», — сказал владыка Арсений и напомнил, что за милосердие человек получает награду. Господь же сказал: «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут» (Мф. 5:7).
 
Наместник обители поблагодарил Предстоятеля Украинской Православной Церкви и всех благотворителей за помощь и проявленную любовь.
 
«Я низко кланяюсь всем благотворителям — от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, архиереев и пастырей до простых мирян, помогающих в это сложное время Святогорской Лавре. Многие люди, может, ни разу не видели Святогорскую обитель, но, имея любовь в душе, этой любовью поделились. В чем она выразилась? Пожертвованные средства, одежда, пищевые продукты, медицинские препараты. Все это — воплощение любви, живущей в душах прихожан нашей Церкви», — сказал митрополит Арсений.
 
В тему: Архиереи и священники Киевской епархии УПЦ доставили более 30 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру.
 

Тэги: гуманитарная помощь, УПЦ, Святогорская лавра

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