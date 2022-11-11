В епархиях УПЦ оказывает помощь переселенцам, больницам, воинам и всем нуждающимся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Благодаря плодотворному сотрудничеству фонда «‎Фавор» с религиозной общиной Ильинского храма села Першотравенка Каменской епархии во главе со священником Александром Лютенко, Оболонской районной организацией Общества Красного Креста и «БФ Казацкий легион» нуждающиеся в Киеве и Харькове получили 500 буханок хлеба.

В Кировоградской епархии за 8 месяцев полномасштабного российского вторжения приход Благовещенского храма Кропивницкого выдал около 22 тысяч 700 бесплатных обедов нуждающимся и вынужденным переселенцами. Обеды готовятся и выдаются каждый день.

Кременчугская епархия подготовила для отправки на передовую очередную партию кровоостанавливающих бинтов и наборов разового душа для военных ВСУ на передовой.

Епархиальный куратор по сортировке и логистике помощи беженцам и воинам протоиерей Константин Маслов отправил на передовую в два подразделения посылки с дождевиками, аптечками, термобельем, кровоостанавливающими бинтами, одноразовыми душами, окопными свечами и кофе.

Также от Кременчугской епархии для жителей прифронтовых зон был направлен стиральный порошок и средства гигиены.

По благословению митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа и при посредничестве волонтеров была предоставлена ​​очередная продуктовая помощь для ВСУ в зону боевых действий.

Клирик епархии протоиерей Александр Шнякин в очередной раз передал для воинов ВСУ на передовую маскировочную сетку, необходимые принадлежности, а также иконы.

Также при Покровском монастыре Александрии в очередной раз организовали благотворительный обед.

В Нежинской епархии благочинный Ичнянского округа протоиерей Василий Ясеновка передал от епархии гуманитарную помощь в пищеблок Центральной городской больницы в городе Ичня.

В Полтавской епархии настоятель Пантелеймоновского храма Руденковки и Николаевского храма села Дубина Новосанжарского благочиния священник Александр Мельник передал защитникам Украины гуманитарную помощь в виде продуктов питания, которую собрали прихожане.

Волонтеры центра «Благо» во главе с руководителем епархиального отдела благотворительности и социального служения протоиереем Андреем Симоном и клириками Полтавской епархии протоиереем Вячеславом Кондратенко и иереем Николаем Крыловым посетили Полтавскую детскую городскую клиническую больницу и Полтавский центр адаптации для бездомных и освобожденных из мест лишения свободы..

Духовенство и волонтеры пообщались с подопечными социальных учреждений на духовные темы.

Из Гуманитарного центра Полтавской епархии нуждающимся была оказана помощь в виде продуктов питания, лекарств, средств гигиены. Также были переданы вещи первой необходимости.

В Криворожской епархии в помещении Территориального центра социального обслуживания № 1 в Ингулецком районе прошла выдача продуктовых наборов питания длительного хранения для малообеспеченных.

Оказание гуманитарной поддержки горожанам состоялось по инициативе главы семейного отдела епархии протоиерея Романа Борака и поддержки Благотворительного фонда клирика УПЦ протодиакона Вадима Новинского.

В Житомирской епархии духовенство и прихожане Николаевского собора Бердичева отправили в Центральный гуманитарный штаб города очередной груз с бутилированной водой, хлебобулочными и макаронными изделиями и другими продуктами питания (консервацией, крупами, фруктами и сладостями). Данная помощь будет передана для военных ВСУ, вынужденных переселенцев, нуждающихся и немощных.

Благотворительные пожертвования ко дню Димитровской поминальной субботы были переданы в гериатрический пансионат и Бердичевскую исправительную колонию № 70.

Благовещенский собор города Коростышев передал очередную помощь нуждам Вооруженных Сил Украины в ввиде продуктов питания, средств гигиены и финансовой помощи.

Черновицкое епархиальное управление передало около 1,5 тонн овощей и круп на нужды Черновицкой областной психиатрической больницы. Также епархия передала 60 пледов и продукты питания в Черновицкий следственный изолятор.

В Хмельницкой епархии прихожане Успенского храма поселка Летичев передали в местный волонтерский штаб сладости, хлеб, сахар, муку.

На Закарпатье православная молодежь собора в честь Рождества Божьей Матери продолжает каждое воскресенье кормить бездомных в Мукачево. Доброе дело молодые люди совершают вместе во главе с архидьяконом Дионисием (Гангуром).

В Харьковской епархии при поддержке представительницы ОО «Солидарная молодежь» Базилевич Екатерины и неравнодушных граждан, священники епархии совместно с командой епархиальных волонтеров доставили гуманитарную помощь на деоккупированные территории Украины (Изюм) .

Продуктовые наборы были доставлены в Харьковской области в населенные пункты Изюм, Купянск, Ковшаровка.

Во Владимир-Волынской епархии воспитанники воскресной школы при храме преподобного Агапита Печерского в поселке Ратное, под руководством настоятеля храма протоиерея Игоря Антонюка и учителя Елены Коляды изготовляли окопные свечи для воинов ВСУ. Совместными усилиями им удалось изготовить 110 окопных свечей.