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Новости > Cвященник УПЦ объяснил, чем опасны поиски чудес

Cвященник УПЦ объяснил, чем опасны поиски чудес

Александра Кудрявцева
08.11.22 09:57
54
Cвященник УПЦ объяснил, чем опасны поиски чудес

Главное: Поиск чудес и откровений приводит к усугублению гордыни, тщеславия и лени в человеке.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В жизни верующего человека всегда есть место чуду. Хотя бы потому, что сама человеческая жизнь не что иное, как чудо. Как и мир, в котором человек живёт. Как и сам человек. С другой стороны, многим верующим присуща странная жажда чудес. Логика таких людей, на первый взгляд, проста: раз Бог настолько щедр на чудеса, что без чуда ни мир не появился, ни дело человеческого спасения не совершилось, раз чудесами наполнены и Писание, и жития святых, житейская обыденность, то почему бы не происходить чудесам в конкретной, отдельно взятой жизни? ... Но, увы, люди хотят. Хотят обновления и мироточения икон, хотят видений и откровений, ждут, что Господь посетит чем-то особенным или от некоего старца услышат доселе неизвестное», — рассказал священник.

Он объяснил, в чем опасность таких действий.

«Беда подобной жажды чудес, прежде всего, в том, что человек, постепенно и незаметно, привыкает ждать чуда. Ждать в твёрдой уверенности, что Господь непременно сподобит. Рассчитывать на милость Божию как на что-то, чего просто не может не быть. Только вдумайтесь: сколько тщеславия и гордости должно быть в человеке, чтобы вот так запросто считать себя достойным регулярных, многочисленных чудес! Корень же этого тщеславия в забвении. Если человек забывает о благодарности Богу, о чудесности и неповторимости всего того, что совершил Бог ради его спасения и дал для радости его земного бытия, тогда человеку непременно начинает хотеться большего», — подчеркнул протоиерей Владимир Пучков.

По его словам, человек быстро привыкает ко всему и перестает ценить то, что ему дается.

«И тогда начинается поиск. Ненужный и бессмысленный поиск чудес. Итог его всегда печален и выбор невелик: либо обольщение, либо разочарование. Либо сначала первое, а затем второе. И ведь никого не обвинишь. Не хочешь разочаровываться — не очаровывайся. Не хочешь заблудиться — не ходи кривым путём. Живи, исполняй заповеди, участвуй в Таинствах Церкви и благодари. Выглядит просто, но такая жизнь уже настоящее чудо», — сказал священник.

Однако, по его словам, есть и другая категория людей, которые боятся брать на себя ответственность за свою жизнь и решения.

«Бог никогда не оставляет человека, Он с готовностью помогает трудящемуся, укрепляет терпящего, умудряет принимающего решение. Но Он не делает за нас то, что мы можем сделать сами. Вот в эту правду многие, даже верующие люди предпочитают не верить, а кое-кто так и вовсе хотел бы её не знать. Однако правда эта есть, и она работает. Поэтому всякому не желающему по этой правде жить не остаётся ничего другого, как ждать от моря погоды, а от Бога чуда. Чаять чудесного разрешения проблем, надеяться на вмешательство Бога в ситуацию, запутанную собственной безответственностью, нерешительностью или боязливостью. Просить о даровании работы, лёжа на диване, умолять об устроении семейной жизни, робея в одиночестве», — подчеркнул протоиерей Владимир.

Чудеса случаются, важно только начать действовать.

«Если уж так хотите чуда — возьмите, наконец, жизнь в свои руки. Если вы годами ждали неизвестно чего, то одно это уже будет чудом. И Бог незамедлительно откликнется на вашу решимость. Поверьте, у вас не останется ни малейшего сомнения в том, что Он и в обычной человеческой жизни творит чудеса: чудесно содействуя труженику, чудесно вразумляя делающего выбор, чудесно сопутствуя идущему», — посоветовал священник.

В тему: В сети появились фото разрушений Георгиевского скита Святогорской лавры.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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