Украина озвучила приемлемое для себя окончание войны

Главное: В МИД назвали приемлемое для Украины окончание войны. Минимальный знаменатель для Украины — Россия выводит войска со всех украинских территорий.

Детали: Приемлемым окончанием войны, которую развязала РФ против Украины, является вывод российских войск со всей украинской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для издания Сadenaser, обнародованном в четверг, 3 ноября.

По его словам, Украина имеет много элементов, которые она попытаться реализовать, но «абсолютный минимальный знаменатель — Россия не находится на территории Украины».

Он также подтвердил, что речь идет и выходе российских войск со всех оккупированных территорий, включая Крым.

«Да, и я думаю, что мы должны прекратить подчеркивать Крым, потому что Крым ничем не отличается от Донецка или Луганска. Это лишь часть Украины. Когда журналисты делают это ударение, говоря „включая Крым“, они создают впечатление, будто Крым — это нечто действительно особенное, к которому следует относиться иначе», — подчеркнул чиновник.

Крым — такая же часть территории Украины, отметил министр.

«И как бы ни относилась к этому Россия или какая-либо другая страна, мы не должны вмешиваться в этот нарратив, говорящий, что это особая территория, к которой нужно относиться по-особому», — подытожил Кулеба.

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