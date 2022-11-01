В УПЦ рассказали о правилах исповеди

Главное: Исповедь — это Таинство, относитесь к нему как к великой святыне, а не как к разговору.

«Есть одна довольно распространенная ошибка, которую допускают очень многие православные христиане, новоначальные и уже много лет ходящие в храм. Эта ошибка заключается в том, что человек путает исповедь и беседу. В церковной практике есть исповедь, есть беседа в режиме „вопрос — ответ“ между верующим и священнослужителем, есть катехизаторская образовательная лекция. Часто кающийся человек хочет в период исповеди уместить все: и саму исповедь, и ответы на вопросы, и катехизаторские лекции. Обратим свое внимание еще и на то, что в среднем Литургия идет 1,5-2 часа, а исповедников много», — сказал отец Андрей.

Священник объяснил, в чем же заключается суть этой ошибки.

«Катехизис святителя Филарета Московского так определяет понятие исповеди: „Покаяние есть Таинство, в котором каящийся в своих грехах, при видимом получении прощения от священника, невидимо освобождается от этих грехов Самим Господом Иисусом Христом“. Образно говоря, Таинство Покаяния — это хирургическая операция, где Бог — хирург, Святое Евангелие — операционный стол, Распятие — скальпель, а священник — ассистент главного лекаря. Твое личное покаяние — это обнажение болезни перед Богом, Который удаляет у тебя болезнь греха и исцеляет тебя. Можно ли представить, что пациент, когда его закатили на каталке в операционный зал и положили на операционный стол, вдруг сядет на нем и скажет: доктор, давайте сначала поговорим о жизни. Перед операцией. Конечно, нет. Потому что больно. И ты в первую очередь хочешь избавиться от этой боли. Не умереть, но выжить. Исцелиться от болезни, стать здоровым, получить облегчение. Поэтому на исповеди нужно конкретно указать, где болит, а не начать пересказывать жизнь во всех подробностях. Важно на исповеди научиться отсекать лишние слова», — пояснил священник Андрей Чиженко.

«Бог знает ваше сердце. Ему нужно, чтобы вы осознали грех, ужаснулись ему, захотели покаяться, изменить себя в лучшую сторону и четко рассказали грех священнослужителю. И в момент исповеди, вашего личного покаяния, сокрушения при прочтении священником разрешительной молитвы Сам Господь разрешает вас от греха», — подчеркнул священник.

Он отметил, что священнику, как ассистенту Бога, важно поставить диагноз.

«Для этого он должен выявить болезнь. Помогите ему в этом. Никто не говорит, что беседа не нужна. Нужна. Есть масса недоуменных вопросов, которые надо решать. Но не во время исповеди. Есть такие вопросы, касающиеся тяжких грехов или подготовки ко Причастию, которые нужно решить немедленно во время принятия священником исповеди. Но чаще всего около 80% слов, произносимых кающимся, можно не произносить. Важно четко и бескомпромиссно обнажить перед Богом и священником грех. Вот что нужно сделать», — отметил отец Андрей.

«Беседа, конечно, тоже должна быть. Но не на Литургии однозначно. Во время богослужения, когда много людей особенно, старайтесь быть подробным, но подробным в перечислении грехов. И в то же время старайтесь быть емким и кратким. Четко излагайте грех, а не пересказывайте жизнь свою во всех подробностях», — сказал священник.

Отец Андрей акцентировал внимание, что исповедь — это Таинство. «Относитесь к нему как к великой святыне, а не как к разговору. Не пытайтесь смешать святыню с бытовым, с земным. Наоборот, сконцентрируйтесь с Божьей помощью на осознании греха в себе. В этом смысл», — посоветовал он.