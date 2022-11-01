Опубликованы новые графики отключения света в Киеве

Главное: ДТЭК «Киевские электросети» публикует обновленные графики отключений. Отмечается, что не обязательно, что свет по одному адресу будет отсутствовать в течение всех временных промежутков, указанных в графике.

Детали: ДТЭК «Киевские электросети» публикует обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии и объясняет, что свет не обязательно будет выключаться на 12 часов.

«Не обязательно, что свет по одному адресу отсутствует в течение всех временных промежутков, указанных в графике. Если энергосистема будет работать корректно, отключения вообще происходить не будут. Если нужно будет уменьшить нагрузку на энергосистему — они будут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков. Отключение по всем трем промежуткам времени и особенно в ночное время возможно только в критических случаях», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сообщается также, что отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на сокращение потребления до 250 МВт.

«Если есть распоряжение НЭК Укрэнерго сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся экстренными. В таком случае график не действует. Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO», — сообщают в ДТЭК Киевские электросети.

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