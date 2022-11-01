В ВСУ рассказали, сколько иранских «мопедов» они смогли уничтожить

Главное: Украинские военные уничтожили более 300 иранских дронов-камикадзе, которые Россия использует против нашей страны. На начало ноября планируется отправка из Ирана в Россию партии более 200 боевых дронов.

Детали: Бойцы украинской армии уничтожили уже более 300 вражеских дронов-камикадзе «Шахед». Шесть из них были ликвидированы за минувшую ночь. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге 1 ноября.

«Ночью уничтожено шесть Шахедов: три уничтожила авиация в районе ответственности оперативного командования Восток (на Днепропетровщине), три уничтожила ТРО на Полтавщине. К сожалению, есть несколько попаданий», — рассказал он.

На начало ноября планируется отправка из Ирана в Россию партии более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

Отмечается, что поставка БпЛА будет осуществляться Каспийским морем в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном состоянии. В дальнейшем на территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности Герань-2.

Добавим, что оккупанты уже использовали более 400 «Шахедов». Всего Россия заказала у Ирана не менее 2000-2500 «Шахедов».

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