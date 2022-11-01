Шойгу признался, сколько мобилизованных россиян уже отправились на убой в Украину

Главное: Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что в настоящее время воевать против Украины отправили 87 тысяч мобилизованных. Остальные проходят подготовку.

Детали: Россия «после подготовки и боевого слаживания» отправила на войну в Украину 87 тысяч мобилизованных. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания, сообщило российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Российский чиновник также заявил, что к подготовке мобилизованных были привлечены три тысячи инструкторов, получивших боевой опыт на войне в Украине.

«На полигонах завершается боевое разрешение сложившихся подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевом обучении, умении применять средства связи, навигации и разведки», — утверждает глава минобороны РФ.

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