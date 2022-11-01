Пользователи «Киевстара» столкнулись с серьезными проблемами

Главное: Мобильный оператор «Киевстар» заявил о сбое в работе. IT-специалисты работают над скорейшим устранением ограничений, работа функционала пополнения счетов уже возобновляется.

Детали: В работе оператора мобильной связи «Киевстар» произошел бой в работе. Об этом компания сообщила в Facebook во вторник, 1 ноября.

«Уважаемые пользователи, наши основные услуги, в частности звонки и мобильный интернет работают в привычном режиме. Однако сегодня примерно с 9 утра у части наших клиентов могут возникать ограничения при пополнении счета, изменении тарифа или в пользовании приложением „Мой Киевстар“», — говорится в сообщении.

Указано, что IT-специалисты работают над скорейшим устранением ограничений, чтобы возобновить работу этих дополнительных сервисов уже в ближайшее время.

«Мы искренне извиняемся за временные сложности и просим попробуйте пополнить счет через час», — добавили в «Киевстаре».

Позже в компании добавили, что этот вопрос решен техническими специалистами компании и работа функционала пополнения счетов уже возобновляется.

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