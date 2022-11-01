В УПЦ рассказали о духовном значении Причастия

Главное: Причащаясь, христиане принимают в себя Самого Христа.

Владыка пояснил суть евангельской притчи о сеятеле (Лк. 8:5–15).

«То, что стоим в храме, свидетельствует: однажды Господь посеял в наше сердце семя веры. И оно проросло и дало всходы. Но как ухаживаем за растением, которое произросло из маленького зернышка веры, — насколько работаем над собой?», — сказал архиепископ Иона.

Он напомнил, что словосочетанием «Слово Божие» не только обозначается учение Иисуса Христа — так именуется и Сам Спаситель.

«Слово Божие — это и Сам Христос. И каждый человек призван жить так, чтобы он мог сказать вместе с апостолом Павлом: „Уже не я живу, но живет во мне Христос“ (Гал. 2:20). Это значит, что каждый поступок, каждое слово и мысль апостола были выверены в соответствии с пониманием, что в нём пребывает Господь», — продолжил архиерей.

Иерарх УПЦ отметил, что причащаясь, христиане принимают в себя Самого Христа. «Но как Его храним в себе до следующего причастия? Живём ли так, чтобы могли сказать, как апостол?» — добавил он.

Архиерей призвал каждого задуматься об этом и обратил внимание, что нужно быть христианами «не только два часа во время воскресной литургии и не только во время утренних и вечерних молитв», но «каждую секунду нашей жизни».

«Будем помнить о том зёрнышке веры, которое посеял в нас Господь, которое Он поливал и поливает Своей благодатью. Будем помнить и том, что и от нас зависит, как о нём заботимся, какие условия создаём для этого расточка веры. И будем стараться жить так, чтобы иметь дерзновение говорить вместе с апостолом: „Не я живу, но живёт во мне Христос, Слово Божие“», — призвал архиепископ Иона.