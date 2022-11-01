Минобороны РФ в очередной раз обещает не отправлять на войну в Украину срочников

Главное: Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что россиян, которые проходят срочную службу якобы не отправят воевать против Украины. Он также добавил, что «все военнослужащие по призыву, завершившие службу» якобы в итоге «будут отправлены домой».

Детали: Российских солдат-срочников не станут оправлять на войну с Украиной. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе селекторного совещения во вторник, 1 ноября, сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — уверяет российский чиновник.

Он также добавил, что «все военнослужащие по призыву, завершившие службу» якобы в итоге «будут отправлены домой».

Глава российского ведомства утверждает, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации в районы боевых действий направили 87 тысяч человек.

По словам Шойгу, к работе с мобилизованными привлечено практически трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в войне с Украиной.

В тему: В конце марта появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников.