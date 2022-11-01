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Новости > Стало известно, какой будет инфляция в Украине в 2023-м году

Стало известно, какой будет инфляция в Украине в 2023-м году

Александр Панько
01.11.22 10:40
67
Стало известно, какой будет инфляция в Украине в 2023-м году

Главное: В следующем году у украинцев немного вырастут зарплаты. Цены тоже изменятся.

Детали: В 2023-м году зарплаты украинцев немного вырастут. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пояснительную записку к проекту государственного бюджета.

Правительство прогнозирует, что среднемесячная номинальная заработная плата работников, брутто, в 2022-м году составит 14 025 гривен и почти не изменится по сравнению с 2021-м годом (14 014 гривен).

Уточняется, что из-за высокой инфляции (20,5%) в среднем за 2022-й год скорректированная на индекс потребительских цен зарплата упадет на 16,9%.

В 2023-м году средняя зарплата вырастет до 18 261 гривны, но из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата вырастет только на 1,4%.

В тему: Украинцам рассказали, сколько будет стоить доллар в следующем году.

Тэги: экономика, Государственный бюджет Украины, финансы, новости Украины

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