Украинцам рассказали, сколько будет стоить доллар в следующем году

Главное: Цена доллара в Украине вырастет в следующем году. До 45,8 гривен.

Детали: Правительство рассказало, сколько будет стоить доллар в следующем году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту государственного бюджета.

Отмечается следующее: «Более оптимистичные ожидания финансовой поддержки со стороны международных партнеров, которая будет способствовать поддержке платежного баланса, обусловили корректировку предположения об обменном курсе гривны к доллару на конец года с 50 гривен в предыдущем прогнозе до 45,8 гривен».

Подчеркивается, что предположение по среднегодовому значению обменного курса осталось без изменений – 42,2 гривны.

В тему: Проект бюджета Украины на следующий год подкорректировали.