Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 72 470 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 72 470 солдат. Уничтожено 2 698 танков.
Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ озвучил потери россиян на вторник, 1 ноября.
Сообщается, что погибли уже 72 470 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 698 танков, 5 501 боевая бронированная машина, 1 730 артиллерийских систем, 383 РСЗО, 197 средств ПВО, 276 самолетов, 257 вертолетов, 1 415 БПЛА оперативно-тактического уровня, 397 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 143 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 154 единицы специальной техники.
В тему: Частичная мобилизация в РФ остановлена.