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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 72 470 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 72 470 солдат

Агата Кловская
01.11.22 10:05
171
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 72 470 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 72 470 солдат. Уничтожено 2 698 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ озвучил потери россиян на вторник, 1 ноября.

Сообщается, что погибли уже 72 470 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 698 танков, 5 501 боевая бронированная машина, 1 730 артиллерийских систем, 383 РСЗО, 197 средств ПВО, 276 самолетов, 257 вертолетов, 1 415 БПЛА оперативно-тактического уровня, 397 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4 143 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 154 единицы специальной техники.

В тему: Частичная мобилизация в РФ остановлена.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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