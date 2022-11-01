Стало известно, где сегодня украинцы будут сидеть без электричества

Главное: Электричество будут отключать в Украине сегодня. В ряде областей.

Детали: Во вторник, 1 ноября, в Украине ожидаются очередные отключения электричества. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Информируется следующее: «Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян».

Отмечается, что веерные отключения произойдут в Киеве и области.

Также без электричества останутся Черниговская, Черкасская, Житомирская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.

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