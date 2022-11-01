Клинтон хочет засудить Трампа на миллион долларов

Главное: Хиллари Клинтон хочет судиться с Дональдом Трампом. Требует от него миллион долларов.

Детали: Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон подала в суд на экс-президента страны Дональда Трампа. Как пишет издание Bloomber, она хочет взыскать с оппонента и его адвокатов 1,06 миллиона долларов за подачу якобы необоснованного иска против нее, в котором та обвиняется в попытке повлиять на результаты выборов 2016-го года.

Напомним, что в марте Дональд Трамп подал судебный иск против нее и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов путем распространения ложных сведений о его сговоре с Россией. При этом в сентябре окружной суд США отклонил иск, постановив, что он был подан слишком поздно и не подкреплен доказательствами, после чего политик обжаловал это решение.

В публикации сказано, что Хиллари Клинтон требует взыскать данную сумму в качестве компенсации судебных издержек и расходов, которые понесли она, ее президентская кампания и несколько других связанных с демократами ответчиков в результате подачи Дональдом Трампом иска против них.

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