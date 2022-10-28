Озвучены сроки окончания строительства завода по производству «Байрактаров» в Украине

Главное: Через два года в Украине планируют завершить строительство завода по производству «Байрактар». Испытания беспилотника TB3, являющейся версией TB2, адаптированной к короткой взлетно-посадочной полосе, будут завершены до конца 2023 года.

Детали: Турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего завода в Украине через два года. Об этом сообщает Reuters.

«Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования закончена. И мы будем двигаться собственно к строительству... В течение двух лет мы хотели бы закончить это», — сказал генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

По словам руководителя, компания Baykar сейчас разрабатывает быстрый беспилотник-истребитель Kizilelma, первый полет которого ожидается в ближайшие месяцы.

Байрактар также добавил, что испытания беспилотника TB3, являющейся версией TB2, адаптированной к короткой взлетно-посадочной полосе, будут завершены до конца 2023 года.

«Наши производственные мощности по TB2 составляют 20 единиц в месяц. На 2023 год наша цель — делать минимум 30 единиц в месяц», — подчеркнул Халук Байрактар.

В тему: В Украине будет построен завод по производству Bayraktar.