Ситуация с электричеством в Киеве и области немного стабилизировалась

Главное: Ситуация с электроэнергией в Киеве и области стабилизировалась. Но отключения продолжатся.

Детали: В Киеве и области отменили экстренные отключения электроэнергии. Об этом информирует ДТЭК.

Сообщается: «С 00-45 пятницы, 28 октября, все дома жителей Киевской области со светом».

Мэрия же украинской столицы говорит, что отключения продолжатся.

Отмечается: «Графики стабилизационных отключений, составленные накануне, не актуальны. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения».

Резюмируется, что ситуация остается напряженной. Людей и предприятия просят экономить электроэнергию.

В тему: Стало известно, экономят ли украинцы электроэнергию.