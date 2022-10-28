В Киеве появится Национальное военное кладбище

Главное: В Киеве создадут Национальное военное кладбище. На площади 140 га.
Детали: Киевский городской совет информировал, что в городе создадут Национальное военное кладбище. Его площадь составит 140 га.
Оно появился в Голосеевском районе.
Известно, что департаменту градостроительства и архитектуры КГГА уже поручили разработать детальный план территории для расположения Национального военного мемориального кладбища на территории урочища Лысая Гора.
Данное решение поддержали 62 депутата.
Проект определит план и развитие территории, где будет расположен объект.
В тему: США готовят новую военную помощь для Украины.