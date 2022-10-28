Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 69,7 тысяч солдат

Главное: РФ потеряла в войне 69,7 тысяч солдат. Уничтожено 2 640 танков.
Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на пятницу, 28 октября.
Сообщается, что уже погибли 69,7 тысяч солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 640 танков, 5 378 боевых бронированных машин, 1 698 артиллерийских систем, 379 РСЗО, 192 средства ПВО, 272 самолета, 251 вертолет, 1 401 БПЛА оперативно-тактического уровня, 351 крылатая ракета, 16 кораблей/катеров, 4 088 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 151 единица специальной техники.
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