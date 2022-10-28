Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 69,7 тысяч солдат

Земфира резко высказалась о войне в Украине

Названы продукты, которые подорожают в Украине до конца года

Маск уже изгнал из Twitter старое руководство

Байден намекнул, что Путин все же может применить ядерное оружие

Трамп может вернуться в Twitter уже в понедельник

Стало известно, почему Байден не хочет встречаться с Путиным

Ситуация с электричеством в Киеве и области немного стабилизировалась

27.10.22 17:39

Названы продукты, которые подорожают в Украине до конца года

27.10.22 16:28

Российские войска могут снова начать наступление на Киев, — Генштаб

27.10.22 15:56

В Крыму замечено большое количество военной техники

27.10.22 14:39

Украинцы будут еще дольше сидеть без света. Графики отключения больше не актуальны

27.10.22 14:05

В Украине объявлен желтый уровень опасности. Из-за погоды

27.10.22 12:05

СБУ «шерстит» коллективы предприятий критической инфраструктуры, ищут коллаборатов

27.10.22 11:30

Россия угрожает атаками на спутники Starlink

27.10.22 11:12

Лидер Китая заявил, что выступает за более тесные связи и сотрудничество с США

27.10.22 10:22

Ксения Собчак сбежала из РФ в Литву по израильскому паспорту, ее подозревают в вымогательстве

27.10.22 09:16

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 69 220 солдат